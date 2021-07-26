В Челябинской области развернут еще один ковидный госпиталь на 129 коек

Больница села Еткуль начнет принимать пациентов с COVID-19 c 28 июля. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области на базе районной больницы села Еткуль откроют ковидный госпиталь на 129 коек. Пациентов с коронавирусом учреждение начнет принимать с 28 июля. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

— Медицинский персонал готов к приему и лечению пациентов, —рассказали в пресс-службе Минздрава Челябинской области. — Сейчас госпитальную базу готовят к приему пациентов: ее обеспечивают медикаментами, средствами индивидуальной защиты и всем необходимым оборудованием. Проводится контроль готовности по соблюдению санитарно-эпидемических норм.

При необходимости коечной фонд на госпитальных базах может быть развернут дополнительно.

В Челябинской области за минувшие сутки зафиксировали рекордное число новых случаев коронавируса — 324. Общее количество заболевших с начала пандемии превысило 73 тыс. человек.

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