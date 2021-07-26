В Челябинской области на озере нашли два человеческих скелета

Человеческие останки обнаружили на озере Чебаркуль Фото: Антон ПИКУС

В Чебаркуле на берегу одноименного озера обнаружили останки двух человек. По всей видимости, тела долго находились в воде, успели обнажиться кости.

В региональном следственном комитете начали проверку.

— Обнаружены скелетированные останки. Устанавливаются личности и обстоятельства гибели. Пока нет оснований говорить, что смерти носили криминальный характер, — рассказал старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru