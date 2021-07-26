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Происшествия26 июля 2021 13:51

В Челябинской области на озере нашли два человеческих скелета

В Следственном комитете начали проверку
Елена КОЛЧИНА
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Человеческие останки обнаружили на озере Чебаркуль

Человеческие останки обнаружили на озере Чебаркуль

Фото: Антон ПИКУС

В Чебаркуле на берегу одноименного озера обнаружили останки двух человек. По всей видимости, тела долго находились в воде, успели обнажиться кости.

В региональном следственном комитете начали проверку.

— Обнаружены скелетированные останки. Устанавливаются личности и обстоятельства гибели. Пока нет оснований говорить, что смерти носили криминальный характер, — рассказал старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков.

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