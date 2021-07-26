В Челябинской области на озере нашли два человеческих скелета

Человеческие останки обнаружили на озере Чебаркуль
Фото: Антон ПИКУС
В Чебаркуле на берегу одноименного озера обнаружили останки двух человек. По всей видимости, тела долго находились в воде, успели обнажиться кости.
В региональном следственном комитете начали проверку.
— Обнаружены скелетированные останки. Устанавливаются личности и обстоятельства гибели. Пока нет оснований говорить, что смерти носили криминальный характер, — рассказал старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков.
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