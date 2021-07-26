Стрелял наркотиками: в Челябинской области будут судить 17-летнего арбалетчика

Упаковку с наркотиками молодой человек превратил в арбалетный заряд Фото: Евгения ГУСЕВА

17-летнего жителя Челябинской области обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств. По версии следствия, 4 мая подросток пришел под стену ИК №1 в Копейске и попытался перебросить 1,4 грамма наркотика на территорию исправительного учреждения с помощью арбалета.

Полицейские заметили и задержали стрелка.

Как уточнили в пресс-службе регионального СУ Следственного комитета, расследование уголовного дела завершено, материалы передали в суд.