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Происшествия26 июля 2021 15:14

Водитель из Челябинской области получил полгода колонии за ночное ДТП с пострадавшим

Также его лишат водительских прав на 2 года
Атаман КОРОСТЫЛЁВ
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ДТП произошло в 2019 году, но приговор вынесли только спустя 2 года

ДТП произошло в 2019 году, но приговор вынесли только спустя 2 года

Фото: "КП" Архив

В Ашинском городском суде вынесли приговор 29-летнему жителю поселка Кропачево, совершившему ДТП с пострадавшим. Авария произошла в октябре 2019 года при выезде на трассу М5.

— В ночное время водитель Daewoo Nexia не принял во внимание метеорологические условия, выехал на главную дорогу, не пропустив водителя Toyota Hilux. Пассажир автомобиля Toyota получил многочисленные переломы в области шеи, включая шейные позвонки, — рассказывает старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

С учетом имеющей судимости, водителю назначено наказание в виде шести месяцев колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на два года.

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