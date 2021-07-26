Южноуральские ученые представили картофелеводам новые сорта картофеля

Руководители картофелеводческих предприятий Челябинской области обсудили с учеными Южноуральского НИИ садоводства и картофелеводства новинки селекции и наметили планы на будущий год. Семинар организован минсельхозом Челябинской области.

Открывая мероприятие, первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Завалищин отметил хорошую техническую и технологическую организованность картофелеводческой отрасли.

— Картофелеводы первыми в свое время провели техническое перевооружение, поэтому в любой год в сельхозпредприятиях производится не менее 100 тысяч тонн картофеля и 30 тысяч тонн овощей открытого грунта, — сказал первый замминистра. — Очень хорошо, что в институте работают не только с фермерами и сельхозорганизациями, производящими картофель, но и с личными подсобными хозяйствами граждан: есть спрос, и люди покупают семена. А наша задача — расширить площади производственных посадок с использованием сортов нашего института.

Для этого картофелеводческим предприятиям выплачивают субсидии. Среди мер господдержки — погектарная, а также стимулирующая на приобретение семян и средств защиты растений. Есть целевые субсидии — на приобретение минеральных удобрений, агрохимическое обследование почвы, строительство и модернизацию картофеле- и овощехранилищ, сотрудничество хозяйств с научными институтами.

Сегодня в государственном реестре селекционных достижений содержатся 60 сортов картофеля, допущенных к выращиванию в Челябинской области. Из них шесть сортов созданы в Южноуральском НИИ садоводства и картофелеводства, среди них — «спиридон», «кузовок», «тарасов».

— Всего в госреестре в разные годы было 30 сортов наших разработок. В 2021 году внесен в госреестр новый разработанный сорт картофеля «каштак», в прошлом году были внесены два сорта — «захар» и «кавалер». Сегодня проходят испытания два наших сорта, и в этом году мы еще передаем на сортоиспытания две новых разработки, — рассказал директор ЮУНИИСК Николай Глаз.

На опытных полях ЮУНИИСК картофелеводы оценили посадки, а на дегустации — и вкус новых сортов картофеля. Лучшие из них могут быть взяты хозяйствами на промышленное выращивание. Также на поле была организована экспозиция специализированной картофелеводческой техники: внушительные комбайны для обработки большой площади и маленькие агрегаты для фермерских и личных хозяйств. Например, компактный картофелекопатель разработки профессора Южно-Уральского государственного аграрного университета Равката Латыпова.