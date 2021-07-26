Без жары, но с дождями: синоптики рассказали, чего следует ожидать от погоды в Челябинской области

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аномальная жара в Челябинской области постепенно сходит на нет. Так что у жителей Южного Урала появилась возможность насладиться прохладными летними деньками. Тем не менее синоптики прогнозируют в регионе дожди, которые будут промежутками выпадать в первой половине рабочей недели.

По данным Челябинского гидрометцентра, во вторник, 27 июля, днем в регионе прогнозируется температура воздуха до +19, +27 °С. Причем в северной части области ожидаются кратковременные дожди, а также возможны грозы. Порывы ветра будут доходить до 14 м/c, а в горах — составят 18 м/c.

А в среду, 28 июля, гроз не ожидается. Однако местами прогнозируются кратковременные дожди. Днем температура воздуха составит +17, +22 °С. При этом порывы ветра будут доходить местами до 14 м/c.

Дождливая погода сохранится и в четверг, 29, июля. Столбик термометра днем покажет температуру воздуха до +20, +25 °С. Порывы ветра так же, как и в предыдущий день, будут доходить до 14 м/c.

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