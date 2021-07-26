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Происшествия26 июля 2021 16:10

В Челябинске иномарку с московскими номерами разбило упавшее дерево

Очевидцы сфотографировали последствия ЧП
Ян СтоевЯн Стоев
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Фото: "Подслушано ЧМЗ" / vk.com

Фото: "Подслушано ЧМЗ" / vk.com

В Челябинске дерево упало на припаркованную неподалеку иномарку с московскими номерами. Инцидент произошел вечером, 25 июля, на улице Богдана Хмельницкого. Очевидцы сфотографировали последствия на телефон и выложили фото в соцсетях.

На снимках видно, что ствол дерева снизу сильно раскололся, в результате чего одна из его частей отвалилась и упала на машину. У иномарки разбиты стекла и повреждена крыша.

Фото: "Подслушано ЧМЗ" / vk.com

Фото: "Подслушано ЧМЗ" / vk.com

Водитель автомобиля, судя по всему, еще пока что не объявился. Его машина до сих пор стоит припаркованная с упавшим неподалеку деревом.

Фото: "Подслушано ЧМЗ" / vk.com

Фото: "Подслушано ЧМЗ" / vk.com

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