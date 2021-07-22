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Общество22 июля 2021 17:38

Челябинской области помогут восстановить последствия лесных пожаров из федерального бюджета

Пострадавшим от огня пообещали новое жилье
Источник:kp.ru
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Российское правительство по поручению президента окажет помощь Челябинской области после сильнейшего лесного пожара. По итогам доклада губернатора Алексея Текслера он поставил задачу довести до конца вопросы по поддержке пострадавших — выплате компенсаций и возведению нового жилья взамен утраченного, сообщает телеграм-канал «Челябушка». Лучше сделать это до холодов, подчеркнул Владимир Путин.

Президент отметил, что с аномальной жарой столкнулись практически все регионы. Пожары (и южноуральский тоже) вскрыли актуальную проблему с охраной лесов. По распоряжению Путина, кабинет министров рассмотрит передачу соответствующих полномочий на федеральный уровень для территорий с низкой плотностью населения и крупными лесными массивами.

Не исключено, что будет увеличено финансирование лесоохраны из госказны, — добавляют авторы паблика. — Известный лоббист регионов Текслер указал на необходимость этого — сами они не справляются.