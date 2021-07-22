Челябинской области помогут восстановить последствия лесных пожаров из федерального бюджета

Российское правительство по поручению президента окажет помощь Челябинской области после сильнейшего лесного пожара. По итогам доклада губернатора Алексея Текслера он поставил задачу довести до конца вопросы по поддержке пострадавших — выплате компенсаций и возведению нового жилья взамен утраченного, сообщает телеграм-канал «Челябушка». Лучше сделать это до холодов, подчеркнул Владимир Путин.

Президент отметил, что с аномальной жарой столкнулись практически все регионы. Пожары (и южноуральский тоже) вскрыли актуальную проблему с охраной лесов. По распоряжению Путина, кабинет министров рассмотрит передачу соответствующих полномочий на федеральный уровень для территорий с низкой плотностью населения и крупными лесными массивами.

Не исключено, что будет увеличено финансирование лесоохраны из госказны, — добавляют авторы паблика. — Известный лоббист регионов Текслер указал на необходимость этого — сами они не справляются.