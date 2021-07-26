На остановке общественного транспорта в Кургане нашли мертвым мужчину

Фото: "Инцидент | Курган" / vk.com

В Кургане на улице Бурова-Петрова нашли мертвым мужичину. Его тело находилось под остановочным комплексом «Корвет». Как сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР, признаков насильственной смерти обнаружено не было.

— По предварительной информации, во время движения на велосипеде у мужчины резко ухудшилось состояние здоровья, на остановке транспорта он скончался, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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