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Общество27 июля 2021 6:37

В Металлургическом районе Челябинска прекратит работу светофор

Его отключат на три часа
Елена КОЛЧИНА
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Светофор отключат из-ха работ на электросети

Светофор отключат из-ха работ на электросети

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Светофор отключат 27 июля на перекрестке в Металлургическом районе Челябинска. Автоматическое регулирование движения прекратится на пересечении улиц 50-летия ВЛКСМ и 32-й Годовщины Октября.

По плану, светофор не будет работать с 13:00 до 16:00.

Как пояснили в городском комитете дорожного хозяйства, на участке собираются выполнять работы по ремонту электросети.

Напомним, в Советском районе Челябинска с 27 июля на неделю ограничивают автомобильное движение.

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