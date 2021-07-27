В Металлургическом районе Челябинска прекратит работу светофор

Светофор отключат из-ха работ на электросети Фото: Алексей БУЛАТОВ

Светофор отключат 27 июля на перекрестке в Металлургическом районе Челябинска. Автоматическое регулирование движения прекратится на пересечении улиц 50-летия ВЛКСМ и 32-й Годовщины Октября.

По плану, светофор не будет работать с 13:00 до 16:00.

Как пояснили в городском комитете дорожного хозяйства, на участке собираются выполнять работы по ремонту электросети.

Напомним, в Советском районе Челябинска с 27 июля на неделю ограничивают автомобильное движение.

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