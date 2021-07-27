В Челябинске машина врезалась в дерево, уходя от погони ГИБДД

Погоня закончилась аварией
Фото: Евгения ГУСЕВА
ДТП случилось в ночь с 26 на 27 июля на перекрестке улиц Черкасской и 50 лет ВЛКСМ в Челябинске. По сообщениям очевидцев, перед аварией произошла погоня: ВАЗ-2114 пытался уйти от преследующего автомобиля ГИБДД. В итоге ВАЗ на большой скорости врезался в дерево.
Пострадали все находившиеся в салоне: 23-летний водитель и три пассажирки. По предварительной информации, одну из девушек госпитализировали в критическом состоянии. Еще у двух пассажирок легкие травмы, водитель получил переломы.
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