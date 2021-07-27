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Происшествия27 июля 2021 6:44

В Челябинске машина врезалась в дерево, уходя от погони ГИБДД

Пострадали четыре человека
Елена КОЛЧИНА
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Погоня закончилась аварией

Погоня закончилась аварией

Фото: Евгения ГУСЕВА

ДТП случилось в ночь с 26 на 27 июля на перекрестке улиц Черкасской и 50 лет ВЛКСМ в Челябинске. По сообщениям очевидцев, перед аварией произошла погоня: ВАЗ-2114 пытался уйти от преследующего автомобиля ГИБДД. В итоге ВАЗ на большой скорости врезался в дерево.

Пострадали все находившиеся в салоне: 23-летний водитель и три пассажирки. По предварительной информации, одну из девушек госпитализировали в критическом состоянии. Еще у двух пассажирок легкие травмы, водитель получил переломы.

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