В Челябинской области еще 329 человек заболели коронавирусом

На лечении находятся более 5 тыс. пациентов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Челябинской области медики выявили 329 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 73 тыс. 618 заболевших Covid-19.

По данным министерства здравоохранения Челябинской области, за день от коронавирсуа скончались 16 человек.

На лечении сейчас находятся 5136 пациентов.

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