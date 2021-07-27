В Челябинской области еще 329 человек заболели коронавирусом

На лечении находятся более 5 тыс. пациентов
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За последние сутки в Челябинской области медики выявили 329 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 73 тыс. 618 заболевших Covid-19.
По данным министерства здравоохранения Челябинской области, за день от коронавирсуа скончались 16 человек.
На лечении сейчас находятся 5136 пациентов.
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