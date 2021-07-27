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Общество27 июля 2021 10:18

В спортуправлении Челябинска рассказали, когда паралимпийцу Марату Романову установят пандус взамен украденного

После случившегося именитый керлингист лишился возможности посещать работу
Ольга СЕМЕНЮКОльга СЕМЕНЮК
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Украденный пандус был сделан из лестницы, купленной в строительном магазине

Украденный пандус был сделан из лестницы, купленной в строительном магазине

Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

Новый пандус взамен украденного в подъезде серебряного призера Паралимпиады Марата Романова должен появиться в среду, 28 июля. Об этом корреспонденту КП-Челябинск сообщил начальник управления спорта администрации Челябинска Максим Клещевников.

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У челябинского паралимпийца Марата Романова украли пандус
У челябинского паралимпийца Марата Романова украли пандус

— Планируем установить пандус в среду, 28 июля, — рассказал Максим Клещевников. — Сроки будут зависеть от сложности установки. Если не возникнет сложностей, планируем завтра работы и закончить.

Для восстановления пандуса спортивный чиновник смог привлечь внебюджетные средства.

Напомним, кража в многоквартирном доме на ЧМЗ, где живет Марат Романов, произошла 26 июля. Неизвестный молодой человек открутил и унес пандус, который паралимпиец сделал своими руками.

— Это невероятный ущерб! Без пандуса никак. В нашей семье я — единственный, кто выходит из квартиры. А еще у меня подготовка в Паралимпиаде, — рассказал Марат Романов.

Украденный пандус стоил 12 тыс. рублей — для паралимпийца это значительная сумма. Челябинские полицейские ищут вора. Но в это время спортсмен не может покинуть дом, чтобы хотя бы купить продукты. Не в состоянии помочь и родственники: вместе с Маратом Романовым живут пожилая мать и брат, оба ходят с трудом, поэтому на улицу обычно выбирается только сам паралимпиец.

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