Два такси столкнулись на пустом перекрестке в Челябинске и отлетели в забор

Фото: ГИБДД, кадр с видео «Интерсвязь»

В ночь на вторник, 27 июля, на перекрестке улиц Молодогвардейцев и Братьев Кашириных столкнулись две машины такси популярного агрегатора. На записи с камеры видно, что машины ехали на полном ходу. После столкновения их отбросило в металлическое ограждение.

— 24-летний водитель Renault на регулируемом перекрестке, двигаясь на запрещающий сигнал светофора не уступил дорогу и совершил столкновение с движущимся в перпендикулярном направлении автомобилем Lada Granta под управлением 41-летнего водителя, после чего оба автомобиля совершили наезд на пешеходное ограждение перильного типа повредив его, — прокомментировали в отделении пропаганды БДД ГИБДД города.

На место аварии прибыли три машины ГИБДД и семь карет скорой помощи, в том числе один реанимобиль.

— В течение восьми минут шесть бригад СМП прибыли на место аварии и оказали всю необходимую медицинскую помощь шести пострадавшим. Двое из них от госпитализации отказались, четверо с различными травмами направлены в больницы, — сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

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