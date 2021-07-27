В Челябинском госуниверситете четыре направления подготовки не прошли аккредитацию

Онлайн-аккредитацию в вузе провалили четыре направления Фото: пресс-служба ЧелГУ

Челябинский государственный университет прошел государственную аккредитацию всех образовательных программ. Но четыре из 200 существующих в вузе направлений не получили обновленные свидетельства, а значит право выдавать дипломы.

Это «Государственное и муниципальное управление» и «Менеджмент» на факультете управления, «Экономическая безопасность» на экономическом факультете, «Педагогика и психология девиантного поведения» на факультете психологии и педагогики.

— В следующем году по этим направлениям будет повторная аккредитация, — пояснила пресс-секретарь ЧелГУ Анастасия Гусенкова. — Это большой срок, чтобы исправить несоответствия. Все выпускники 2022 года получат дипломы, так как старое свидетельство будет действительным.

Среди нарушений эксперты называют отсутствие руководящих работников, невозможность оценить сформированность отдельных компетенций, отсутствие материально-технического обеспечения, базовые дисциплины и преддипломная практика не формируют общекультурную компетенцию, не привлекаются сотрудники, работа которых связана со специализацией.

— Указанные экспертами недочеты — это преимущественно недостатки в заполнении документов, для аккредитации их готовится большое количество, — комментирует Анастасия Гусенкова. — Когда эксперт присутствует в вузе лично, он в любой момент может уточнить информацию или запросить недостающую. В случае онлайн-аккредитации проверяющие знакомятся с документами и выносят вердикт.

Срок действия старых свидетельств — июль 2022 года. На исправление у вуза есть один год.

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