Челябинская область получила более 18 тысяч доз новой вакцины от коронавируса

Новая вакцина, как уточнили в региональном минздраве, будет использоваться по назначению врача Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинскую область поступила первая партия вакцины «Спутник Лайт» от коронавируса. Как сообщили сегодня, 27 июля, в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, пришли в общей сложности 18 308 доз.

— Новая вакцина отправится в медучреждения Челябинской области в ближайшее время, — рассказали в региональном минздраве. — Вакцинация препаратами проводится строго по индивидуальным показаниям пациента и назначению врача.

По данным ведомства, Челябинская область в постоянном режиме отправляет заявки в федеральный Минздрав на получение доз вакцины и еженедельно получает партии нового препарата.

Вакцинация организована в поликлиниках по месту жительства по предварительном записи через портал «Госуслуги», по телефону регистратуры или единому номеру 112. Для тех, кто не может это сделать в будний день, по выходным разворачивают мобильные прививочные пункты в торговых центрах, садовых товариществах, парках и общественных пространствах.

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