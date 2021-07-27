Первые в стране: в Челябинской области открылся крупнейший комплекс по переработке овса

Губернатор оценил мощности нового комплекса: "Рад, что мы движемся в правильном направлении, у нас появляются сверхсовременные производства, которые обеспечивают продовольственную безопасность страны и позволяют нам быть лидерами в экспорте сельхозпродукции". ФОТО: gubernator74.ru

Сегодня, 27 июля, губернатор Челябинской области работает в Увельском районе. Здесь открылась первая очередь производственно-логистического комплекса «Ресурс Агрохолдинга Увелка».

Директор предприятия «Ресурс» Виталий Зяблин сообщил главе региона, что новый комплекс состоит из автоматизированного склада и цеха по переработке овса. Овес превращают в хлопья, крупы, муку.

Первая очередь комплекса обеспечила работой 80 человек. Объект будет вводиться очередями, и, соответственно, занятых на предприятии будет все больше. Известная и за рубежом компания станет первой в стране по переработке овса не только в России, но и в Европе, нарастив мощности с более 3 тысяч тонн продукции в месяц до 8 тысяч тонн.

— «Увелка» — известный бренд, известный во всей стране и за рубежом, и сегодняшнее событие — открытие производственно-логистического комплекса — на 200% позволило увеличить мощность предприятия. А экспортный потенциал «Увелки» нарастили фактически в три раза. Для региона это подтверждение того, что мы являемся лидерами по сельхозпереработке в стране. Запуск этого производства позволяет нам конкурировать в мировом масштабе за экспортные рынки, рынки Китая в первую очередь, — сказал губернатор.

Кстати, экспортные маршруты нового комплекса — КНР, Вьетнам, Индия, Африка.

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