Челябинца, шпионившего за женщиной, будут судить

Горожанин незаконно воспользовался следящим устройством
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Челябинске закончили расследовать уголовное дело местного жителя, который решил стать шпионом. По версии следствия, в 2019 году мужчина начал следить за передвижениями жительницы Челябинска с помощью специального устройства.
Преступление обнаружили сотрудники ФСБ.
Теперь горожанина обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни и незаконном обороте техсредств для негласного получения информации.
Как уточнили в пресс-службе регионального СУ Следственного комитета, уголовное дело челябинца уже передали в суд.
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