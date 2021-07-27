Челябинца, шпионившего за женщиной, будут судить

Горожанин незаконно воспользовался следящим устройством Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Челябинске закончили расследовать уголовное дело местного жителя, который решил стать шпионом. По версии следствия, в 2019 году мужчина начал следить за передвижениями жительницы Челябинска с помощью специального устройства.

Преступление обнаружили сотрудники ФСБ.

Теперь горожанина обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни и незаконном обороте техсредств для негласного получения информации.

Как уточнили в пресс-службе регионального СУ Следственного комитета, уголовное дело челябинца уже передали в суд.

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