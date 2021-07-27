Челябинский бадминтонист одержал победу, но все равно выбыл из олимпийских соревнований

Российские бадминтонисты прекратили борьбу за олимпийские медали

Российские спортсмены победили в заключительном туре группового этапа на Олимпийских играх в Токио. Выступавшие в парном разряде Владимир Иванов и Иван Созонов переиграли нигерийцев Годвина Олофуа и Джувона Опейори. Итоговый счет игры — 2:0. В двух сетах российские бадминтонисты одерживали победу: 21:8 и 21:10.

Тем не менее, продолжить борьбу за олимпийские медали спортсмены не смогут. Ранее они потерпели два поражения от соперников из Японии и Дании, и в группе B заняли только третье место. Такой результат не позволяет пройти на следующий этап олимпийского турнира. Владимир Иванов отмечал, что для выигрыша бадминтонистам не хватило удачи.

Напомним, нынешняя Олимпиада - уже третья в карьере Владимира Иванова. Спортсмену 33 года, он заслуженный мастер спорта России и двукратный чемпион Европы. Родился в Кусе. Бадминтоном начал заниматься со второго класса, а в Челябинске тренировался в ДЮСШ «Торпедо».

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