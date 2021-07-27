Не хватает мест: в Увельском постоят еще один корпус школы

На отремонтированном стадионе в Увельском есть новое покрытие. Фото: gubernator74.ru

Сегодня, 27 июля, губернатор Алексей Текслер работает в Увельском районе. Он посетил важные объекты социальной инфраструктуры.

На стадионе «Олимпийский» завершилась масштабная реконструкция. Теперь есть зал самбо — его построили по федеральному проекту «Спорт — норма жизни». Капитально отремонтировано футбольное поле — на нем уложено искусственное покрытие. В День знаний стадион откроется.

В школе N1 Увельского открыт Центр образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста». Здесь работает 6 педагогов допобразования, обучаются более 300 школьников. Учеников было бы больше, но мощностей не хватает.

Потому одним из поручений губернатора главе района Сергею Рослову стало задание подготовить проектно-сметную документацию: школе нужен новый корпус.

— Вторая смена в школе — чувствительная тема для Увельского района, — сказал глава региона. — Нужно строить новый корпус школы. Готовьте проект, будем входить в федеральные, региональные программы.

Побывал руководитель области в детской художественной и музыкальной школе. Два года назад Текслер поручил капитально отремонтировать здание. Чтобы 1 сентября школа приняла детей, по поручению губернатора благоустроят прилегающую территорию. Открытия школы ждут 600 детей: они занимаются скульптурой, хореографией, хоровым и сольным пением.

А в селе Кичигино, вторым по численности в районе, по программе комплексного развития сельских территорий в прошлом году начал строиться досуговый центр. Здесь есть спортивный и тренажерный залы, класс хореографии, библиотека. Центр будет готов к 30 октября.

— Это даже не дом культуры, это комплекс — культурный, спортивный, кино-концертный — все в одном объекте, — оценил Алексей Текслер.

Напомним, сегодня губернатор участвовал в запуске первой очереди нового производственно-логистического комплекса ООО «Ресурс» (бренд «Увелка»).

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