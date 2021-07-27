Реклама о приезжающих в сентябре фигуристах сбила челябинцев с толку

Флагштоки установили на Троицком мосту со стороны памятника Прокофьеву Фото: Кирилл САДЫКОВ

На Кировке и на мосту возле филармонии развесили фиолетовые флаги. Они рекламируют приезд сильнейших фигуристов в ледовую арену «Трактор» 11-12 сентября. Но что это будет: соревнования или шоу, из каких стран и городов приедут спортсмены и где купить билеты — из вывесок не ясно.

На флагах на Кировке информации уже больше Фото: Кирилл САДЫКОВ

На официальном сайте «Трактора» узнать подробности не получится: в календаре событий на эту дату ничего не запланировано. Чтобы уточнить детали, «Комсомолка» связалась с мэрией. Ведь она согласовала размещение рекламы, а значит, знает о мероприятии. Но на вопросы журналистов там не ответили:

— За подробностями рекомендуем обратиться в Минспорта, — написали в управлении информационной политики администрации Челябинска.

Так как на одном из флагов была надпись о поддержке события губернатором, «Комсомолка» отправила запрос и в пресс-службу правительства. Там информацию собрали через 2,5 часа.

— Речь идет о контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию, которые запланированы в период с 8 по 12 сентября, — ответила начальник управления пресс-службы и информации правительства Челябинской области Мария Хворостова. — Изначально предполагалось, что прокаты 11-12 сентября будут открыты для зрителей. Но по постановлению Роспотребнадзора, одновременно на площадке могут находиться 500 человек, то есть 50 участников и 450 зрителей. Да, это совсем немного, но у всех любителей этого красивого вида спорта будет возможность посмотреть трансляцию на Первом канале.

Программа проката:

— 8-10 сентября — закрытые тренировки, консультации с судьями и техническими специалистами;

— 11 сентября — короткие программы, ритм-танец от танцевальных дуэтов;

— 12 сентября — произвольные танцы.

Контрольные прокаты фигуристов сборной России проводят каждую осень. И челябинцы первыми увидят программы, с которыми спортсмены выступят в олимпийском сезоне. При этом точный состав сборной будет известен к сентябрю.

— Приятно, что федерация фигурного катания России выбрала Челябинск для проведения столь важного мероприятия. Наши болельщики очень любят этот вид спорта, очень тепло принимают спортсменов и переживают за каждого, — подчеркнула член исполкома Федерации фигурного катания на коньках России Владислава Глазкова.

Отменять сборы или переносить даты не планируют. При этом билетов в продаже пока нет.

Справка: В Челябинске уже проходили первенство России среди юниоров, взрослые чемпионаты страны, а также этап Гран-при среди юниоров по фигурному катанию.

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