«Умная» разработка из Челябинска впечатлила столичные власти

Фото: пресс-служба "Интерсвязи"

«Умные парковки» компании «Интерсвязь» могут появиться на улицах федерального центра. Внедрение технологии в столице стало возможным благодаря участию команды челябинских разработчиков в отраслевом акселераторе «Транспортные инновации Москвы». В финале специалисты южноуральской IT-компании презентовали проект представителям столичной мэрии и стали главным открытием мероприятия.

Акселератор — это новый вид взаимодействия властей с бизнесом. Обычно он посвящен решению задач в конкретной сфере или тематике, в данном случае развитию транспортной инфраструктуры. В ходе мероприятия участники презентуют готовые кейсы, направленные на решение той или иной проблемы. В этот раз на суд жюри свои идеи представили более 200 различных коллективов из разных уголков России, до финального этапа дошли только 14, в том числе и команда компании «Интерсвязь».

Челябинские специалисты рассказали о двух проектах, уже сейчас работающих на территории Южного Урала и других регионов: «Умных парковках» и «Анализе трафика на перекрестках». Однако наибольшее внимание жюри и гостей завоевала именно система, позволяющая в несколько нажатий найти свободное место для автомобиля. Для Москвы на данный момент — это одна из самых актуальных проблем, учитывая количество автомобилей, зарегистрированных в городе.

— На Южном Урале, в Курганской и Свердловской областях мы уже оборудовали 150 парковочных пространств. Возможность масштабировать проект на территории Москвы для нашей компании — это хороший шанс для выхода на новые рынки, в том числе и мировые. При этом внедрение разработки возможно как на территории коммерческих структур (ТРК, медицинские центры, частные компании), так и на муниципальных парковках, и во дворах жилых домов. В городах, подключенных к сети компании, проект является социальным и реализуется за счет собственных средств, — рассказывает генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин.

«Умные парковки» — это комплекс, совмещающий в себе сразу несколько сервисов. Основной — это возможность оценить количество свободных мест на паркинге и подобрать подходящее, еще не заехав на стоянку, с помощью мобильного приложения. За аспект безопасности отвечает опция — «виртуальная сигнализация», она регистрирует подозрительную активность рядом с транспортным средством и автоматически передает тревожный сигнал пользователю. Также некоторые «Умные парковки», например частные или корпоративные, могут быть по желанию владельцев оснащены «Умным шлагбаумом». С помощью технологий машинного зрения система «распознает» номера въезжающих машин и автоматически поднимает перекладину. При этом, благодаря детальной проработке продукта, камеры успешно различают даже грязные номера при слабом освещении.

«Анализ трафика на перекрестках» — это еще один проект в основе которого заложена технология машинного зрения. Глубинная нейронная сеть анализирует картинку с камер видеонаблюдения, обнаруживает на ней транспортные средства и классифицирует их. В зависимости от изменения скорости движения автомобилей относительно остального потока, а также при пересечении границ зон субъектов дорожного движения, система понимает, что произошел инцидент. В данный момент в Челябинске проект внедрен на 7 перекрестках, камеры ежемесячно фиксируют порядка 50 ДТП и распознают около трех миллионов транспортных средств.

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