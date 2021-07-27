Осужденный за обман дольщиков учредитель «Росчелстроя» оказался дядей продюсера Little Big

Алина Пязок не поддерживает связь с родственниками по отцовской линии. Фото: Алина Пязок/vk.com, deputat74.ru

Осужденный в Челябинске за обман дольщиков «Чурилово Lake City» учредитель компании «Росчелстрой» Андрей Пязок является родным дядей клипмейкера и продюсера Little Big Алины Пязок. Однако сама девушка уже давно не поддерживает со своим родственником связь.

Андрей Пязок приходится родным братом для отца Алины. Мама девушки Юлия рассказала изданию «Курс дела», что отношения с родственниками по этой линии являются очень напряженными. По ее словам, когда группа LittleBig получила право участвовать на Евровидении, то никто из них не поздравил Алину за это достижение.

— Алина прекрасная дочь и она всего добилась сама! И сейчас она наоборот помогает папе, мне. А с Андреем Владимировичем (экс-директором «Речелстроя»)… Она не звонит, не общается, насколько я знаю, — рассказала изданию Юлия Пязок.

Напомним, за обман дольщиков бывший депутат Челябинской городской думы, учредитель компании Андрей Пязок получил два года лишения свободы, а его сообщник — генеральный директор организации Сергей Вегельман — 1,5 года. Отбывать наказание они будут в колонии-поселении.

Как сообщала ранее КП-Челябинск, участие российской группы Little Big на Евровидении стало одной из самых обсуждаемых новостей. Мировую славу группе принесли клипы Skibidi и Faradenza, которые сняла уроженка Челябинска Алина Пязок.

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