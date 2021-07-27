Силовики накрыли подпольное казино в Челябинске

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинске сотрудники полиции пресекли деятельность подпольного казино. Игорное заведение находилось в одном из жилых домов по улице Доватора. В ходе обыска было изъято 16 компьютеров и один видеоресивер. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

— За незаконные организацию и проведение азартных игр законодательством предусмотрены санкции от крупного штрафа до лишения свободы. Сотрудниками полиции продолжаются дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех причастных к данной противоправной деятельности, — отметили в ведомстве.

Смотреть видеосюжет Полицейские накрыли казино в Челябинске

Напомним, в марте полицейские задержали 30-летнего мужчину, который организовал подпольное казино в жилом доме по проспекту Победы. В ходе осмотра помещения, где проводились азартные игры, была изъята компьютерная техника — 11 системных блоков, один роутер и два маршрутизатора.

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