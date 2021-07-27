В Магнитогорске мусоровоз насмерть раздавил 70-летнего пенсионера

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

В Магнитогорске мусоровоз насмерть раздавил пенсионера. Инцидент произошел во вторник, 27 июля, около двух часов дня. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.

— По предварительным данным, водитель 1990 года рождения, управляя грузовым автомобилем КАМАЗ (мусоровоз) во время движения задним ходом совершил наезд на пешехода, который стоял позади транспортного средства. В результате ДТП мужчина 1950 года рождения скончался на месте происшествия, — рассказали в УГИБДД по региону.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства и детали произошедшего.

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