Челябинск попал в тройку списка самых курящих городов России

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске наблюдается большее число курильщиков по сравнению с другими городами России. По данным исследовательского агентства Zoom Market, столица Южного Урала заняла по этому показателю второе место, уступив Брянску. Замкнул тройку лидеров Омск.

Антирейтинг составлялся методом интервью. Респондентам задавали следующие вопросы: курят ли они либо члены их семей, и была ли эта вредная привычка раньше.

По результатам опроса 28% жителей России заявили, что курят регулярно. А вот 11% опрошенных сообщили, что бросили эту вредную привычку.

Отметим, что самыми некурящими городами России стали Махачкала, Санкт-Петербург и Новосибирск.

Напомним, ранее Челябинск попал в список самых бестактных городов России. Также среди жителей столицы Южного Урала исследователями отмечался высокий уровень ненависти к мигрантам.

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