В Курганской области возбудили уголовное дело после гибели сотрудницы насосной станции

Лестница, с которой упала погибшая. Фото: СУ СКР по Курганской области.

В Шадринске Курганской области по факту гибели оператора насосной станции возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следователи установили причину, по которой женщина упала с высоты трех метров на бетонный пол.

— По версии следствия, самочувствие пострадавшей резко ухудшилось из-за высокой концентрации токсичных газов в помещении станции, вследствие чего она упала с лестницы вниз. При этом производственный вентилятор в помещении был выключен, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

По предварительным данным, 58-летняя женщина выполняла работы по очистке фильтрующих решеток колодца. При падении с высоты она получила травму головы и спустя непродолжительное время скончалась.

Сейчас ведется следствие.

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