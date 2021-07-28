В Курчатовском районе Челябинска прекратили работу два светофора

Светофоры выключили из-за ремонтных работ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске вновь отключают светофоры на загруженных перекрестках. Сегодня автоматически регулировать движение прекратили на двух участках в Курчатовском районе.

С 8:00 28 июля не работает светофор на пересечении улиц Братьев Кашириных и Северо-Крымской. Там ведут ремонт электросети. Включить светофор должны в 18:00.

Как сообщили в городском комитете дорожного хозяйства, на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Солнечной сегодня переносят светофорные колонки. Из-за этого светофор не работает с 9:00. Вновь включить его обещают приблизительно в 14:00.

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