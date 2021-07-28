В Копейске мусоровоз насмерть сбил пенсионера

Происшествие сняла камера наружного наблюдения. Фото: vk.com/insit

80-летний мужчина погиб днем 27 июля во дворе одного из домов по улице Ленина в Копейске. Пенсионера сбил мусоровоз.

Пожилой человек стоял прямо перед кабиной грузовика, когда машина начала движение. Момент ДТП сняла камера уличного наблюдения. На кадрах записи видно, что пенсионер пытается спастись, но не успевает. По всей видимости, водитель мусоровоза не сразу понял, что произошло, когда человек оказался под колесами, и не остановился.

Пенсионера протащило по асфальту, он получил тяжелые травмы, от которых скончался.

В пресс-службе ООО «Эковывоз», которой принадлежит мусоровоз, сообщили, что погибший оказался в «слепой зоне», где водитель не мог его заметить. В компании выразили соболезнования близким пожилого человека и пообещали содействовать расследованию.

Добавим, смертельное ДТП с участием мусоровоза 27 июля произошло также в Магнитогорске. Там тяжелый автомобиль во время движения задним ходом сбил 71-летнего мужчину.

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