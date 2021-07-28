В Челябинске ограничат движение на Комсомольском проспекте

Водителям придется объезжать место ремонта Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Часть Комсомольского проспекта в Челябинске закроют для автомобилей. Как сообщили в мэрии, на улице начнут ремонт теплотрассы. Работы будет выполнять ООО СК «Адамант».

Трубы будут менять рядом с домом №33 по Комсомольскому проспекту. Крайнюю правую полосу проспекта при движении в сторону центра города займет тяжелая техника.

Для автомобилистов эта полоса будет недоступна с 20:00 29 июля до 20:00 20 сентября.

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