В Магнитогорске участники банды наркоторговцев жестоко пытали друг друга

Магнитогорцев отправили в колонию общего режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Шестеро жителей Магнитогорска участвовали в пытках. Трое из них были членами банды наркоторговцев, в 2018 и 2019 годах работавшей на территории сразу нескольких регионов. В преступной группе их обязанностью было «наказывать» тех соучастников, которые пытались похитить принадлежавшие банде наркотики. Палачи привлекли к своей деятельности еще троих помощников.

Провинившихся преступников пытали, снимая истязания на видео. Их били кулаками, ногами и дубинкой. Руки жертв прибивали к дереву гвоздями, на лица лили зеленку. Бандиты пытались сломать пальцы рук своих жертв, заставляли тех раздеваться и ложиться в снег, а также стреляли в них с небольшого расстояния фейерверками.

Ленинский районный суд Магнитогорска признал горожан виновными в грабеже и истязании, совершенном группой по найму, с применением пытки, в отношении двух или более лиц.

— При назначении наказания суд добровольное возмещение морального вреда, признание вины, совершение преступлений впервые, принесение извинений потерпевшим в зале судебного заседания, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В результате преступники получили сроки от трех до четырех с половиной лет. Наказание все они будут отбывать в колонии общего режима.

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