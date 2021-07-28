В Челябинской области за день выявили 331 новый случай коронавируса

В Челябинской области уже почти 74 тыс. случаев коронавируса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Челябинской области врачи подтвердили диагноз Covid-19 еще у 331 человека. Общее количество заболевших в регионе с начала пандемии составило 73 тыс. 949 человек.

По данным областного министерства здравоохранения, за день скончались 15 пациентов с коронавирусом.

На лечении сейчас находятся 5211 заболевших коронавирусом южноуральцев.

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