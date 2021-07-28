Новой вакциной от коронавируса «Спутник Лайт» в Челябинске будут прививать студентов

«Спутник Лайт» — однокомпонентная вакцина Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На днях Челябинская область получила более 18 тысяч доз новой вакцины от коронавируса. Препарат уже отправился в медучреждения региона, вводить его будут строго по индивидуальным показаниям пациента и назначению врача.

По словам первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт, «Спутник Лайт» лучше всего подойдет студентам:

— Новая вакцина будет использована для молодых людей до 25 лет, чтобы мотивировать студенчество к вакцинации. Также это возможность ревакцинации и вакцина для переболевших людей.

За сутки в Челябинской области зафиксирован 331 случай заболевания коронавирусной инфекцией, при этом врачи отмечают рост пневмоний. По прогнозам, следующий пик придется на сентябрь, когда из каникул выйдут школьники и студенты.

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