Новой вакциной от коронавируса «Спутник Лайт» в Челябинске будут прививать студентов

«Спутник Лайт» — однокомпонентная вакцина
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
На днях Челябинская область получила более 18 тысяч доз новой вакцины от коронавируса. Препарат уже отправился в медучреждения региона, вводить его будут строго по индивидуальным показаниям пациента и назначению врача.
По словам первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт, «Спутник Лайт» лучше всего подойдет студентам:
— Новая вакцина будет использована для молодых людей до 25 лет, чтобы мотивировать студенчество к вакцинации. Также это возможность ревакцинации и вакцина для переболевших людей.
За сутки в Челябинской области зафиксирован 331 случай заболевания коронавирусной инфекцией, при этом врачи отмечают рост пневмоний. По прогнозам, следующий пик придется на сентябрь, когда из каникул выйдут школьники и студенты.
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