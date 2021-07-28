Из-за засухи в Челябинской области могут открыть резервный источник питания для водохранилищ

В Челябинской области могут запустить в действие Долгобродский канал. Это система, по которой вода из реки Уфа перенаправляется в реку Миасс и поступает в водохранилища. Канал закончили строить в прошлом году, он проектировался для защиты Челябинска от дефицита воды. В этом году о запуске резервного источника заговорили из-за длительного периода засушливой погоды и обмеления водоемов.

Возможности по запуску канала обсудили министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев т глава Центра развития водохозяйственного комплекса федерального Минприроды Илья Разбаш.

— Канал позволит перебросить часть стока реки Уфа в реку Миасс, затем в Аргазинское водохранилище, которое, в свою очередь, пополняет Шершневское водохранилище, — объяснил Сергей Лихачев.

Как уточнили в пресс-службе минэкологии, сейчас Челябинская область меньше всех уральских регионов обеспечена ресурсами речного стока. В пересчете на количество населения показатель обеспеченности водой на Южном Урале уступает также среднему уровню по России.

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