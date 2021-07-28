В Челябинске задержали пьяного пациента, обматерившего сотрудников скорой

С начала года сотрудникам скорых приходилось вызывать Росгвардию около 20 раз Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинске пьяный мужчина обматерил сотрудников скорой, которые везли его в больницу. Инцидент произошел накануне, около 16 часов. Медики нажали кнопку тревожной сигнализации вневедомственной охраны.

— К прибывшим росгвардейцам обратилась фельдшер. По ее словам, при транспортировке нетрезвого мужчины в больницу, тот начал вести себя агрессивно, выражался нецензурной бранью в адрес медицинской бригады и ее лично, а так же размахивал руками, не реагируя на замечания, — рассказали в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Силовики задержали 38-летнего дебошира и доставили в полицию.

СПРАВКА

С января 2020 года все машины скорой помощи Челябинска оборудованы кнопками тревожной сигнализации. Координаты места, откуда поступил сигнал, система устанавливает автоматически. На помощь медработниками незамедлительно выезжает группа задержания.

За 2020 год группы задержания вневедомственной охраны выезжали по тревоге из скорых 52 раза, за первое полугодие этого — 19 раз.

Тревожными кнопками с выходом на централизованный пульт вневедомственной охраны оборудованы также 60 медучреждений города. Еще в одной больнице выставлен ночной пост охраны Росгвардии.

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