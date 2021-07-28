Элеватор в Челябинской области незаконно получил 15 млн рублей

Лишние деньги заплатили за хранение зерна Фото: Мария ЛЕНЦ

В уральском управлении Росрезерва во время прокурорской проверки нашли нарушения. Из-за них бюджет потерял 15 млн рублей. К махинациям может быть причастно предприятие, которое находится в Челябинской области.

Как рассказали в пресс-службе управления Генпрокуратуры по УрФО, в 2017 году чиновники Росрезерва перечисляли деньги по госконтракту с ООО «Троицкий элеватор». В качестве компенсации расходов на хранение зерна необоснованно выплатили 34 млн рублей, тогда как должны были заплатить лишь 19 млн рублей.

По результатам проверки возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Сейчас продолжается расследование.

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