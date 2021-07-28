Жителям Челябинска посоветовали, как обмануть инфляцию

В июне годовая инфляция в Челябинской области выросла до 5,52% после 5,34% в мае, что ниже показателя по Уральскому федеральному округу (5,66%) и России в целом (6,50%)*.

Ускорение инфляции в регионе в основном обусловлено влиянием временных факторов федерального характера, связанных с более ранним исчерпанием запасов овощей урожая прошлого года, ростом издержек производителей и предприятий сферы услуг, а также активным расширением спроса, превышающим возможности по наращиванию выпуска.

Россия в целом также не осталась в стороне от указанного тренда, в частности, доходность государственных облигаций выросла в абсолютной величине в зависимости от срока до погашения на 1-2 процента с начала года, сделав рынок рублевых облигаций значительно привлекательнее в сравнении со ставками банковских депозитов (динамика повышения ставок последних заметно отстала от роста доходностей рублевых облигаций).

Инвесторам в текущих условиях следует покупать облигации российских компаний первого эшелона и ОФЗ в портфель со сроком более чем на год, так как их доходность выше инфляции, поясняет старший портфельный управляющий Сбер Управление Активами Григорий Островский.

— Доходности выросли и находятся на привлекательных уровнях; накопленный Банком России опыт реагирования на непростые вызовы со стороны рынков и решительность действий говорит в пользу тезиса о стабилизации инфляции в будущем; наблюдается рост новых размещений рублевых облигаций, — добавляет он.

Инвесторам, которые толерантны к волатильности цен, наиболее привлекательны для покупки в настоящее время выпуски долгосрочных ОФЗ со сроком погашения 5-10 лет и облигации качественных эмитентов первого эшелона, которые с учетом роста цен на горизонте один-два года имеют потенциал показать доходность 9-10% годовых, говорит эксперт.

-Для более осторожных инвесторов с точки зрения рыночных рисков открыт широкий выбор для персонального подбора и покупки облигаций требуемого сочетания риск/доходность (первый эшелон, доходность 7+% до трех лет; второй эшелон, доходность 8+% до двух лет; специстории, позволяющие получать порядка 10% годовых), — подчеркивает он.

Жители Челябинской области инвестировали в ПИФы облигации Сбер Управление Активами более 260 млн рублей. Вместе с тем, большей популярностью в регионе пользуются ПИФы акций, в них местные жители инвестировали на 64% больше.

*Информационно-аналитический комментарий об инфляции в Челябинской области в июне 2021 года | Банк России (cbr.ru).

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