Врач-инфекционист рассказал, кто подвержен риску тромбоза при COVID-19

Одно из распространенных осложнений COVID-19 — тромбоз, который несет дополнительные риски для жизни пациентов. Почему после перенесенной коронавирусной инфекции могут образовываться тромбы? Может ли вакцинация повышать риски тромбоза? Об этом рассказал Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь».

Почему могут возникнуть тромбозы у переболевшего коронавирусом?

Одна из тропных клеток, т.е. благоприятных для размножения вируса SARS- COV-2, — это эндотелий. Этот пласт клеток выстилает внутреннюю поверхность кровеносных сосудов, которая контактирует с кровью. В норме они очень эластичны и кровь движется по ним беспрепятственно. Когда клетки эндотелия поражает вирус, что встречается довольно часто, внутренняя оболочка сосудов теряет свою эластичность, затрудняя ток крови.

Так как эндотелий восстанавливается достаточно медленно, при нарушении внутренней оболочки сосудов вирусом SARS-COV-2 могут возникать тромбозы. При этом человек может даже не подозревать что у него развивается тромб.

Какие категории людей чаще предрасположены к тромбозам?

В первую очередь с это люди, имеющие генетическую предрасположенность. Стоит отметить, что это достаточно распространено в популяции, поэтому людей, которым нужно внимательно следить за состоянием сосудов, немало.

При этом, генетическая предрасположенность совсем не обусловлена наличием у ближайших родственников аналогичного заболевания в анамнезе. Абсолютно любой человек может быть носителем мутации гемостаза и иметь склонность к тромбозу.Выявить это можно при помощи генетических тестов, например, «мутации гемостаза».

Такая склонность практически не проявляется в обычной жизни. К сожалению, у генетически предрасположенных людей, первая выявляемость часто оказывается фатальной — это может быть инсульт, инфаркт или тромбоз любой другой вены.

Сопутствующие хронические заболевания так же могут влиять на склонность к повышенному тромбообразованию — это эндокринные заболевания, связанные с нарушением обмена глюкозы и избыточным весом, хронические сердечные заболевания.

У «сердечников» традиционно тромбоз одно из самых частых осложнений, т.к. практически все они страдают атеросклерозом сосудов. При повреждении целостности внутренней оболочки сосудов, на них легко образовываются тромбы. Если уже скомпрометированные люди заболевают COVID-19, риски тромбоза для них огромные. Именно поэтому COVID-19 крайне неприятен для людей с сердечно-сосудистой и эндокринной патологией, у них очень сильно меняется свертываемость крови и погибают они чаще всего от тромботических осложнений.

У людей среднестатистических в популяции, к сожалению, есть определенная гендерная составляющая. Женщины, которые принимают оральные контрацептивы, более склонны к тромбообразованию. Поэтому если есть проблемы с тромбами, то их лучше не применять и проконсультироваться с врачом.

Может ли вакцинация повысить риск тромбоза?

Любая вакцинация — это стресс-реакция для организма, которая в том числе может нести риск повышенного тромбообразования. Этому могут быть подвержены люди, у которых есть мутации в системе гемостаза.

Что касается вакцинации от COVID-19, у «Спутника V» в официальных источниках не отмечено риска тромбозов.

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