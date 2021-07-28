Челябинца будут судить за распространение интимных фото бывшей жены

Челябинец высылал коллегам бывшей жены интимные фотографии Фото: Иван ВИСЛОВ

Житель Челябинска может два года провести за решеткой из-за желания подстроить каверзу бывшей жене. 40-летний горожанин хранил интимные снимки женщины и, как только супруги развелись, воспользовался ими, чтобы выместить обиду. Мужчина принялся рассылать фотографии деликатного содержания коллегам бывшей жены.

Однако горожанин получил не тот результат, на который рассчитывал: в отношении него возбудили уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни.

Материалы уже передали в суд. Теперь помимо двухлетнего заключения челябинцу грозит штраф до 200 тыс. рублей.

Добавим, случай злопамятного горожанина не уникален: ранее жители Челябинска делились историями об опубликованных против их воли интимных снимках.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения во «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассниках».

Пишите на Viber и WhatsApp: 8 904 934-65-77.

Также у нас есть каналы на «Яндекс.Дзен» и в «Телеграме».

Почта: kpchel@phkp.ru