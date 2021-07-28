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Общество28 июля 2021 13:30

Челябинца будут судить за распространение интимных фото бывшей жены

Мужчина пытался отомстить экс-супруге, рассылая фотографии ее коллегам
Елена КОЛЧИНА
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Челябинец высылал коллегам бывшей жены интимные фотографии

Челябинец высылал коллегам бывшей жены интимные фотографии

Фото: Иван ВИСЛОВ

Житель Челябинска может два года провести за решеткой из-за желания подстроить каверзу бывшей жене. 40-летний горожанин хранил интимные снимки женщины и, как только супруги развелись, воспользовался ими, чтобы выместить обиду. Мужчина принялся рассылать фотографии деликатного содержания коллегам бывшей жены.

Однако горожанин получил не тот результат, на который рассчитывал: в отношении него возбудили уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни.

Материалы уже передали в суд. Теперь помимо двухлетнего заключения челябинцу грозит штраф до 200 тыс. рублей.

Добавим, случай злопамятного горожанина не уникален: ранее жители Челябинска делились историями об опубликованных против их воли интимных снимках.

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