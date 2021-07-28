В Челябинской области откроют новый ковидный госпиталь на 105 коек

Госпитальную базу в регионе могут снова увеличить Фото: Кирилл САДЫКОВ

Родильный дом №1 в Магнитогорске перепрофилируют в ковидный госпиталь. Официально статус медучреждения изменят с 30 июля. В госпитале единовременно смогут лечить 105 больных Covid-19. Для пациентов сейчас завозят медикаменты, для врачей — средства индивидуальной защиты.

Роддом уже работал в качестве ковидного госпиталя во время предыдущего подъема заболеваемости.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, будущих матерей переведут из первого во второй и третий магнитогорские роддома. Если возникнет необходимость, в регионе готовы дополнительно увеличить коечный фонд в госпиталях для больных коронавирусом.

Напомним, сейчас в Челябинской области на лечении находятся более 5 тыс. больных коронавирусом. За последние сутки выявили 331 новый случай заболевания.

В регион доставили 18 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт». Препаратом собираются прививать студентов.

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