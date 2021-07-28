Прокуратура Челябинска потребовала возбудить уголовное дело об избиении 85-летнего пенсионера

Фото: Артем КИЛЬКИН

Прокуратура Челябинска провела проверку по факту избиения 85-летнего пенсионера в Курчатовском районе. У надзорного ведомства возникли вопросы к работе городской полиции, так как местный участковый возбудил административное дело о побоях.

—Изучение собранных материалов административного производства установлено, что в действиях мужчины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). В связи с чем, начальнику отдела полиции Курчатовского района внесено требование о возбуждении уголовного дела, — сообщили в пресс-службе прокуратуры по Челябинской области.

В надзорном ведомстве также добавили, что начальнику УМВД Челябинска было внесено представление о ненадлежащей работе его подчиненных при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях или правонарушениях.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в конце июня во дворе дома №85 на Комсомольском проспекте. Мужчина со всей силы толкнул пенсионера возле подъезда, в результате чего пострадавший оказался в больнице с сотрясением мозга и ушибом ребер. Отметим, что момент этого происшествия попал на камеру домофона.

Смотреть видеосюжет Житель Челябинска ударил пенсионера возле подъезда

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