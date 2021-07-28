ФСБ накрыла подпольную нарколабораторию в Челябинской области

Фото: архив "КП"
В Челябинской области сотрудники регионального управления ФСБ пресекли деятельность подпольной лаборатории, на которой крупными партиями производились наркотики. В ходе осмотра места происшествия правоохранители изъяли оборудование, а также более 4 кг запрещенных синтетических веществ и 300 литров химических реактивов.
— Следственным органом УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении троих местных жителей по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК России («Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере»), которые на регулярной основе занимались производством наркотиков для дальнейшего сбыта в регионе, — сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.
Обвиняемые задержаны и сейчас находятся под стражей.
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