В Челябинске осудили иностранца, продававшего наркотики за криптовалюту

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Челябинский областной суд вынес приговор иностранцу, который занимался продажей наркотиков за криптовалюту. Он был признан виновным в сбыте и производстве запрещенных веществ с использованием Интернета в особо крупном размере (ч.5 ст.228.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как установил суд, иностранец в январе прошлого года получил 600 тысяч рублей в биткоиннах за доставку килограмма наркотиков в Агаповский район Челябинской области. Запрещенные вещества он разместил в тайнике. Позже покупателя задержали сотрудники ФСБ, когда он пытался их достать оттуда.

Что касается торговца, то он с февраля по май 2020 года проживал в арендованном доме в Ленинградской области. Там он произвел 8 кг наркотиков, которые хранил для последующей продажи. Но осуществить задуманное он не смог.

— В мае 2020 года подсудимый был задержан сотрудниками УФСБ региона, в ходе обыска произведенное им наркотическое средство изъято из незаконного оборота, — сообщила в пресс-службе прокуратуры по Челябинской области.

Подсудимого приговорили к 17 годам лишения свободы и к штрафу в размере 200 тысяч рублей. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

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