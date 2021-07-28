Жителя Челябинской области отправили в колонию за убийство 23-летней давности

Следствие и суд установили, что обвиняемый изнасиловал женщину перед тем, как ее убить. Фото: архив "КП"

В Челябинской области Златоустовский городской суд вынес приговор по делу об убийстве женщины, которое произошло 23 года назад. На скамье подсудимых оказался 52-летний мужчина. Он был признан виновным по пункту «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера). Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Все произошло в мае 1998 года на территории Златоустовского металлургического завода. На 38-летнюю женщину, которая шла на работу, напал мужчина — он ее изнасиловал, а затем убил. В результате трагедии трое малолетних детей остались сиротами.

Преступление было нераскрытым в течение долгого времени, но ситуацию удалось изменить в конце 2020 года благодаря современным технологиям. Как пояснили в Следственном комитете по Челябинской области, криминалисты провели дополнительные генетические исследования, по которым и определился подозреваемый. Сразу после этого его и задержали.

— Задержанный мужчина дал признательные показания. Также во время следственных действий он рассказал, как совершал преступление, подробно описав механизм и обстоятельства, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также один из сыновей погибшей взыскал с виновника моральный вред в размере 800 тысяч рублей.

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