В Челябинске оперативники скрутили закладчицу наркотиков на глазах у ее ребенка

Оперативники во время задержания были в штатском. Фото: кадр с видео

В Челябинске во дворе дома по улице Шота Руставели произошло задержание закладчицы наркотиков на глазах у ее малолетнего ребенка. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения домофона. На кадрах видно, как мать и дочь (на вид лет 7), вышли из машины и направились к подъеду. В этот момент двое подбежали к женщине и схватили ее. Девочка испугалась и заплакала. Дальнейшее уже происходило за кадром.

В полиции рассказали, что двое мужчин, которые попали в объектив камеры, — это оперативники в штатском. Оказалось, что женщина раскидывала по тайникам наркотики, а ребенок находился все это время с ней рядом. Также во время задержания у матери обнаружили пять свертков с запрещенными веществами. Позже она рассказала о месторасположении всех тайников.

Женщине избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Что касается маленькой девочки, то с ней все хорошо — после задержания ребенка передали ближайшим родственникам.

Смотреть видеосюжет Двое схватили женщину и ребенка в Челябинске

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