В Тракторозаводском районе Челябинска не будут работать два светофора

Светофоры отключат из-за работ на электросети
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Челябинске 29 июля вновь отключат светофоры ради ремонтных работ. На этот раз автоматически регулировать движение перестанут в Тракторозаводском районе.
С 9:0 выключат светофор на перекрестке улиц Зальцмана и Первой Эльтонской, а также на пересечении улиц Самохина и Первой Эльтонской.
Возобновить работу светофоры должны в 17:00.
Как пояснили в городском комитете дорожного хозяйства, отключение связано с ремонтом электросети на участках.
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