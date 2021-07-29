В Тракторозаводском районе Челябинска не будут работать два светофора

Светофоры отключат из-за работ на электросети Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске 29 июля вновь отключат светофоры ради ремонтных работ. На этот раз автоматически регулировать движение перестанут в Тракторозаводском районе.

С 9:0 выключат светофор на перекрестке улиц Зальцмана и Первой Эльтонской, а также на пересечении улиц Самохина и Первой Эльтонской.

Возобновить работу светофоры должны в 17:00.

Как пояснили в городском комитете дорожного хозяйства, отключение связано с ремонтом электросети на участках.

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