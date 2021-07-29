Из Челябинска могут запустить дешевые авиарейсы в другие российские регионы

В челябинском аэропорту могут появиться новый рейсы Фото: Андрей АБРАМОВ

Челябинск может стать одной из «опорных точек» для нового российского лоукостера. О планах создать авиакомпанию, перевозящую пассажиров по низким ценам, сообщили в S7 Group. Это будет не подразделение уже существующей авиакомпании S7, а новый авиаперевозчик.

Начать полеты собираются в 2022 году. Лоукостер станет выполнять рейсы между российскими регионами, и Челябинск — в списке предполагаемых маршрутов. Города, в которых будет работать новая авиакомпания, выбирали, исходя из финансовых возможностей населения и уровня цен на уже работающих воздушных маршрутах.

— Доступные перевозки должны быть не только для жителей Москвы и Санкт-Петербурга. В Челябинске очень плохая доступность, в Омске очень плохая, в Казани могла бы быть лучше, — сказала председатель совета директоров S7 Airlines Татьяна Филева.

Она уточнила, что пока маршрутная сеть не определена наверняка, будущий лоукостер только ведет переговоры с аэропортами.

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