В Челябинской области утонул 10-месячный ребенок

Младенец утонул во время купания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Маленький ребенок погиб днем 28 июля в Копейске. 10-месячный младенец захлебнулся во время купания.

Малыш на некоторое время остался без присмотра в ванной. Мать обнаружила его уже без признаков жизни. Женщина побежала с ребенком в поликлинику, туда вызвали скорую помощь. Врачи пытались реанимировать малыша, но это не удалось.

В СУ СК по Челябинской области начали доследственную проверку по факту смерти ребенка.

— Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти младенца, — рассказали в пресс-службе регионального СУ Следственного комитета.

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