Новый антирекорд: в Челябинской области выявили 335 новых случаев коронавируса за сутки

Количество заболевших коронавирусом в регионе превысило 74 тыс. человек Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области вновь обновили антирекорд по количеству заболевших: за последние сутки выявили 335 новых случаев коронавируса. Днем раньше диагноз Covid-19 подтвердили у 331 пациента.

По данным областного министерства здравоохранения, за день от коронавируса в регионе умерли 14 человек.

На лечении сейчас находятся 5279 пациентов с Covid-19.

Всего с начала пандемии в Челябинской области зарегистрировали 74 тыс. 284 случая коронавируса.

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