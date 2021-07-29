Новый антирекорд: в Челябинской области выявили 335 новых случаев коронавируса за сутки

Количество заболевших коронавирусом в регионе превысило 74 тыс. человек
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В Челябинской области вновь обновили антирекорд по количеству заболевших: за последние сутки выявили 335 новых случаев коронавируса. Днем раньше диагноз Covid-19 подтвердили у 331 пациента.
По данным областного министерства здравоохранения, за день от коронавируса в регионе умерли 14 человек.
На лечении сейчас находятся 5279 пациентов с Covid-19.
Всего с начала пандемии в Челябинской области зарегистрировали 74 тыс. 284 случая коронавируса.
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