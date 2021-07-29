В субботу подведут итоги конкурса «Дворовое детство»

31 июля в ЖК «Ярославский» состоится детский праздник, который станет ярким и красивым завершением конкурса «Дворовое детство», проведенного медиагруппой «Комсомольская правда» среди дворов города Челябинска.

Деток ждет увлекательная программа с конкурсами, аниматорами и ростовыми куклами от компании детских праздников «Непоседы». За 10 лет существования они провели массу детских и взрослых мероприятий. И теперь в их арсенале только лучшие и самые зажигательные приемы по созданию отличного настроения.

В конкурсе участвовали 8 дворовых площадок из разных районов города. Каждую из них оценила комиссия, в состав которой вошли представители медиагруппы, Управление по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска, Главное управление Государственной жилищной инспекции ЧО и, конечно, детское жюри в сопровождении мам.

Итоги конкурса уже подведены и будут оглашены 31 июля в первой, официальной, части мероприятия.

Кто сделал этот конкурс возможным?

Конечно, это генеральный партнер мероприятия. Им стала «Новая детская компания», поставляющая детское игровое и спортивное оборудование во дворы нашего города. Безопасное, качественное, современное, экологичное и эргономичное оборудование, созданное с заботой о детях — то, что предлагает наш партнер строительным и управляющим компаниям Челябинска.

А сам детский праздник был бы невозможен без яркой и интересной площадки. Благодарим УК «НИКС» за возможность провести праздник на территории их необычного для Челябинска двора, расположенного в ЖК «Ярославский».